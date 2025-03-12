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Прокуратура Сочи помогла добиться единовременной выплаты для бойца СВО

Участник СВО из Сочи получил единовременную выплату в 500 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Сочи помогла добиться единовременной выплаты для бойца СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Проверку соблюдения прав участника СВО проводила прокуратура Адлерского района Сочи. Как выяснилось, управление социальной защиты отказало в получении единовременной материальной помощи бойцу. Причиной стало отсутствие регистрации в Краснодарском крае на дату заключения контракта.

При этом боец СВО жил в Сочи. После проверки прокуратура направила в суд заявление об установлении этого юридического факта. Суд, в свою очередь, удовлетворил требования органа.

Участник СВО получил единовременную выплату — 500 тысяч рублей.