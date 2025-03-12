Прокуратура Сочи помогла добиться единовременной выплаты для бойца СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Проверку соблюдения прав участника СВО проводила прокуратура Адлерского района Сочи. Как выяснилось, управление социальной защиты отказало в получении единовременной материальной помощи бойцу. Причиной стало отсутствие регистрации в Краснодарском крае на дату заключения контракта.
При этом боец СВО жил в Сочи. После проверки прокуратура направила в суд заявление об установлении этого юридического факта. Суд, в свою очередь, удовлетворил требования органа.
Участник СВО получил единовременную выплату — 500 тысяч рублей.