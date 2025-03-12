Российские военные подняли флаг над центром Суджи

«Сегодня, 12 марта, у здания администрации города Суджа были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции», — сказал комбат с позывным Тьма.
Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар — РИА Новости. Российский флаг подняли на центральной площади города Суджа Курской области, сообщил РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск «Север».
«Сегодня, 12 марта, у здания администрации города Суджа были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции», — сказал комбат с позывным Тьма.
Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.