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Российские военные подняли флаг над центром Суджи

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар — РИА Новости. Российский флаг подняли на центральной площади города Суджа Курской области, сообщил РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск «Север».

«Сегодня, 12 марта, у здания администрации города Суджа были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции», — сказал комбат с позывным Тьма.

Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.