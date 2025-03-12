Обвиняемый во взятке экс-глава Индустриального района Перми ушёл на СВО

Речь идёт об уголовном деле, которое было возбуждено в отношении бывшего руководителя района и его заместителя. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что Дробинина и его зама Егора Амоша обвиняют в мошенничестве с деньгами благотворительного фонда. Следствие установило, что они злоупотребили своим положением и получили из бюджета организации 500 тысяч рублей.