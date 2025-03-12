Обвиняемый во взятке экс-глава Индустриального района Перми ушёл на СВО

Экс-глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин, обвиняемый в получении взятки, отправился служить в зону специальной военной операции, сообщает Properm.ru.
Речь идёт об уголовном деле, которое было возбуждено в отношении бывшего руководителя района и его заместителя. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что Дробинина и его зама Егора Амоша обвиняют в мошенничестве с деньгами благотворительного фонда. Следствие установило, что они злоупотребили своим положением и получили из бюджета организации 500 тысяч рублей.
Через полгода следователи уличили бывшего руководителя района во взятке. Ведомство считает, что мужчина получил деньги за невыполнение собственного распоряжения о сносе самовольно установленной автомойки. 21 февраля 2025 года СУ СКР Пермского края сообщило, что возбуждённые уголовные дела в отношении начальника и его зама были переданы в суд.
12 марта портал Properm.ru сообщил, что в зале суда стало известно о выделении дела Дробинина в отдельное производство. Причиной стал контракт с Минобороны РФ, который заключил обвиняемый. Сейчас бывший руководитель района отправился в зону СВО. Дело его помощника будет рассматриваться в конце марта.