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Из Уфы в зону СВО доставили очередную партию гуманитарки

Из Уфы в зону СВО доставили очередную партию гуманитарки.

Источник: telegram-канал главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева

Из Уфы в зону специальной военной операции доставлена очередная партия гуманитарного груза. Об этом сообщил глава столичной администрации Ратмир Мавлиев.

Имущество, собранное предпринимателями, организациями, горожанами и общественниками получили военнослужащие, выполняющие боевые задачи в ДНР и Запорожской области.

«Продолжим поддерживать. Это важная непрерывная работа», — отметил Ратмир Мавлиев.

Ранее большую партию гуманитарного груза подготовили в Дёмском районе Уфы. Его после краткосрочного отпуска в места несения службы увезёт участник специальной военной операции из Уфы с позывным «Купец».