Из Уфы в зону СВО доставили очередную партию гуманитарки.

Из Уфы в зону специальной военной операции доставлена очередная партия гуманитарного груза. Об этом сообщил глава столичной администрации Ратмир Мавлиев.
Имущество, собранное предпринимателями, организациями, горожанами и общественниками получили военнослужащие, выполняющие боевые задачи в ДНР и Запорожской области.
«Продолжим поддерживать. Это важная непрерывная работа», — отметил Ратмир Мавлиев.
Ранее большую партию гуманитарного груза подготовили в Дёмском районе Уфы. Его после краткосрочного отпуска в места несения службы увезёт участник специальной военной операции из Уфы с позывным «Купец».