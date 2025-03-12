В Самаре пройдет ярмарка вакансий для участников СВО и их семей

«Приходите, будет интересно и полезно. В рамках мероприятия работодатели предложат имеющиеся вакансии и проведут предварительные собеседования с кандидатами из числа бойцов и их близких, у которых есть сложности с поиском работы», — рассказали в пресс-службе.