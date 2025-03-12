В Самаре пройдет ярмарка вакансий для участников СВО и их семей

В пятницу, 14 марта, в 11:00 в Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для участников спецоперации и членов их семей. Она состоится во дворце ветеранов на улице Мориса Тереза, 103А. Об этом сообщили в городском совете ветеранов СВО.
«Приходите, будет интересно и полезно. В рамках мероприятия работодатели предложат имеющиеся вакансии и проведут предварительные собеседования с кандидатами из числа бойцов и их близких, у которых есть сложности с поиском работы», — рассказали в пресс-службе.
В ярмарке вакансий будут участвовать более 20 работодателей. Все желающие смогут узнать подробнее о программах переобучения, поддержки открытия собственного дела и преимуществах платформы работа России.