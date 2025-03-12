Прощание с Героем России Сергеем Чебнёвым пройдёт в калининградском Доме офицеров

Прощание с погибшим на СВО подполковником Сергеем Чебнёвым состоится 16 марта в калининградском Доме офицеров. Об этом «Клопс» сообщил друг семьи Героя России.
Проводить в последний путь командира батальона с позывным «Отмель» в 11:00 придут представители администрации, Минобороны и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Владимир Путин вручил вдове Героя России Сергея Чебнёва медаль «Золотая звезда», которой её муж был удостоен посмертно. С Ольгой встретился и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Именем Героя России в его родных Набережных Челнах назовут школу. В парке Победы установят памятный бюст.