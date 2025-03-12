Прощание с Героем России Сергеем Чебнёвым пройдёт в калининградском Доме офицеров

Владимир Путин вручил вдове Героя России Сергея Чебнёва медаль «Золотая звезда», которой её муж был удостоен посмертно. С Ольгой встретился и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Именем Героя России в его родных Набережных Челнах назовут школу. В парке Победы установят памятный бюст.