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Прощание с Героем России Сергеем Чебнёвым пройдёт в калининградском Доме офицеров

На мероприятии будут присутствовать представители администрации, Минобороны и губернатор области.

Прощание с погибшим на СВО подполковником Сергеем Чебнёвым состоится 16 марта в калининградском Доме офицеров. Об этом «Клопс» сообщил друг семьи Героя России.

Проводить в последний путь командира батальона с позывным «Отмель» в 11:00 придут представители администрации, Минобороны и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Владимир Путин вручил вдове Героя России Сергея Чебнёва медаль «Золотая звезда», которой её муж был удостоен посмертно. С Ольгой встретился и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Именем Героя России в его родных Набережных Челнах назовут школу. В парке Победы установят памятный бюст.