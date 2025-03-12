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В мэрии Калининграда напомнили про дополнительные меры поддержки участникам СВО

Общая сумма при подписании контракта составляет более 1,5 миллиона рублей.

В Калининграде до 30 июня продлили дополнительные выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. Сумма поддержки составляет 400 тысяч рублей, сообщили «Клопс» в администрации города.

Выплаты могут получить те, кто заключил с Минобороны контракт сроком на один год и более и направлен для участия в специальной военной операции. Сумма предоставляется в беззаявительном порядке после подписания документа и составляет в общей сложности более 1,5 млн рублей, добавили в мэрии.

За подробностями следует обращаться в военный комиссариат города по адресу: ул. С. Тюленина, 17/19. Телефоны для справок: 8 (4012) 50−25−37, 8 (4012) 50−24−91.

Подробная информация о мерах поддержки участников СВО и их семей на сайте администрации Калининграда.