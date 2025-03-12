В мэрии Калининграда напомнили про дополнительные меры поддержки участникам СВО

Выплаты могут получить те, кто заключил с Минобороны контракт сроком на один год и более и направлен для участия в специальной военной операции. Сумма предоставляется в беззаявительном порядке после подписания документа и составляет в общей сложности более 1,5 млн рублей, добавили в мэрии.