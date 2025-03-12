На курском комбикормовом заводе при обстреле погибли четверо рабочих

Врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что среди погибших трое мужчин и одна женщина. Один сотрудник завода госпитализирован с тяжелыми ранениями, еще одному помощь оказали на месте. Сейчас на предприятии находятся сотрудники полиции, МЧС, добровольческий отряд «БАРС-Курск», представители здравоохранения и органов власти. В сообщении господина Хинштейна не указано название пострадавшей площадки. На публичных картах указано, что в Козыревке расположен комбикормовый завод производителя мяса АО «Надежда».