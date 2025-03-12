Кадыров назвал операцию «Поток» дерзкой и невероятно эффективной

«Операция была дерзкой, но, прежде всего, невероятно эффективной. Высочайшая подготовка, решительность и слаженность действий бойцов позволили достигнуть цели и нанести сокрушительный удар по врагу. Своим подвигом каждый из них вписал свое имя в героическую летопись нашего великого Отечества — России», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава Чечни также опубликовал видео бойцов спецназа «Ахмат» из газовой трубы, по которой они продвигались в тыл противника.
«В течение пяти суток наши воины скрытно продвигались по газовой трубе, пробираясь в тыл противника. Время от времени отдыхая, набираясь сил, они хладнокровно прошли 15 километров в сложнейших условиях. Добравшись до конечной точки, бойцы нанесли молниеносный удар по врагу», — рассказал он.
Как ранее сообщал ТАСС, бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения «Ахмат», а также добровольцев штурмовой бригады «Ветераны», преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у города Суджа в глубине обороны Вооруженных сил Украины.