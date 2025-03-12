Кадыров назвал операцию «Поток» дерзкой и невероятно эффективной

«Операция была дерзкой, но, прежде всего, невероятно эффективной. Высочайшая подготовка, решительность и слаженность действий бойцов позволили достигнуть цели и нанести сокрушительный удар по врагу. Своим подвигом каждый из них вписал свое имя в героическую летопись нашего великого Отечества — России», — написал он в своем Telegram-канале.