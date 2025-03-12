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Главное из брифинга Минобороны 12 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 12 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

В Донецкой Народной Республике подразделения «Южной» группировки взяли под контроль село Новомарково, бойцы группировки войск «Восток» заняли село Днепроэнергия.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Север» подвинулась в Харьковской области

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по механизированной и мотопехотной бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Новая Казачья и Волчанск Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Военнослужащие группировки «Запад» ударили по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка Харьковской области, Новое, Дробышево и Редкодуб ДНР.

Противник потерял до 230 боевиков, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.

«Южная» группировка продвинулась на новые позиции

Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение 10 бригадам противника в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Северск, Николаевка, Резниковка, Часов Яр, Дружба, Константиновка, Крымское, Предтечино и Розовка ДНР.

Потери ВСУ за сутки превысили 250 человек. Также украинская сторона лишилась бронетранспортера М113, пяти пикапов, орудия полевой артиллерии, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.

Бойцы группировки «Центр» продавили оборону противника

Подразделения «Центральной» группировки поразили восемь бригад и штурмовой полк противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли более 445 бойцов, бронетранспортеры М113 и VAB, американский бронеавтомобиль HMMWV, боевую бронированную машину «Казак», четыре автомобиля и семь артиллерийских орудий.

Подразделения «Востока» продвинулись в ДНР

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ составили порядка 160 человек. Также российские бойцы уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии.

Бойцы «Днепра» ударили по противнику в Запорожской и Херсонской областях

Подразделения «Днепра» нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Антоновка, Червоный Маяк и Никольское Херсонской области.

«Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и склад боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили:

  • три управляемые авиационные бомбы JDAM;
  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • 91 БПЛА самолетного типа.