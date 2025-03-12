ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
В Донецкой Народной Республике подразделения «Южной» группировки взяли под контроль село Новомарково, бойцы группировки войск «Восток» заняли село Днепроэнергия.
Группировка «Север» подвинулась в Харьковской области
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по механизированной и мотопехотной бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Новая Казачья и Волчанск Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Военнослужащие группировки «Запад» ударили по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка Харьковской области, Новое, Дробышево и Редкодуб ДНР.
Противник потерял до 230 боевиков, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.
«Южная» группировка продвинулась на новые позиции
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение 10 бригадам противника в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Северск, Николаевка, Резниковка, Часов Яр, Дружба, Константиновка, Крымское, Предтечино и Розовка ДНР.
Потери ВСУ за сутки превысили 250 человек. Также украинская сторона лишилась бронетранспортера М113, пяти пикапов, орудия полевой артиллерии, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.
Бойцы группировки «Центр» продавили оборону противника
Подразделения «Центральной» группировки поразили восемь бригад и штурмовой полк противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли более 445 бойцов, бронетранспортеры М113 и VAB, американский бронеавтомобиль HMMWV, боевую бронированную машину «Казак», четыре автомобиля и семь артиллерийских орудий.
Подразделения «Востока» продвинулись в ДНР
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ составили порядка 160 человек. Также российские бойцы уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии.
Бойцы «Днепра» ударили по противнику в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения «Днепра» нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Антоновка, Червоный Маяк и Никольское Херсонской области.
«Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и склад боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- три управляемые авиационные бомбы JDAM;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 91 БПЛА самолетного типа.