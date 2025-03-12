20-летний механизатор Данил Колчанов из Пермского края погиб на СВО

Механизатор Данил Колчанов из Пермского края погиб в ходе специальной военной операции в возрасте 20-ти лет, сообщает администрация Очёрского муниципального округа.
Как рассказывает муниципалитет, молодой человек родился в Очёре в мае 2004 года. После переезда семьи в Карагайский округ он окончил Мендлеевскую школу и поступил в Коми-Пермяцкий агротехнический техникум. После его окончания Данил получил специальность механизатора сельского хозяйства и отправился на военную службу по призыву. Во время срочной службы он также заключил контракт и отправился в зону СВО.
Молодой боец скончался при исполнении обязанностей 28 февраля 2025 года.
«Данил был приветливым, открытым, доброжелательным. Ответственный и дисциплинированный солдат, любимый сын, племянник и друг. Таким он запомнится всем нам», — рассказывает администрация округа.
Прощание с погибшим бойцом пройдёт 14 марта в Очёре. Начало отпевания назначено на 13 часов, после которого во дворе Михайло-Архангельской церкви пройдёт гражданская панихида.