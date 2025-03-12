20-летний механизатор Данил Колчанов из Пермского края погиб на СВО

Как рассказывает муниципалитет, молодой человек родился в Очёре в мае 2004 года. После переезда семьи в Карагайский округ он окончил Мендлеевскую школу и поступил в Коми-Пермяцкий агротехнический техникум. После его окончания Данил получил специальность механизатора сельского хозяйства и отправился на военную службу по призыву. Во время срочной службы он также заключил контракт и отправился в зону СВО.