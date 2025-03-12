Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 12 марта 2025 года

Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 260 человек, танк, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, десять боевых бронированных машин, 8 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также три пункта управления БПЛА. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 66 810 человек. Уничтожено 392 танка, 314 боевых машин пехоты, 275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Освобождены 5 населенных пунктов
В результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север» освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. В районах Гончаровка, Гуево, Заолешенка и других населенных пунктов нанесено поражение различным формированиям ВСУ. Отражена одна контратака противника, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Замостье, Колмаков, Мартыновка, Махновка, Мирный, Михайловка, Рубаншина, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.