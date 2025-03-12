Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 12 марта 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 66 810 человек. Уничтожено 392 танка, 314 боевых машин пехоты, 275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.