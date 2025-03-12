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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 12 марта 2025 года

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 66 810 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 12 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ход операции по уничтожению ВСУ

Потери ВСУ за сутки составили свыше 260 человек, танк, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, десять боевых бронированных машин, 8 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также три пункта управления БПЛА. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 66 810 человек. Уничтожено 392 танка, 314 боевых машин пехоты, 275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Освобождены 5 населенных пунктов

В результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север» освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. В районах Гончаровка, Гуево, Заолешенка и других населенных пунктов нанесено поражение различным формированиям ВСУ. Отражена одна контратака противника, сообщило Минобороны России.

Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ

Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Замостье, Колмаков, Мартыновка, Махновка, Мирный, Михайловка, Рубаншина, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.