Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой

Выслушав доклад главы Генштаба, президент поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника в Курской области. «Действительно, наша задача в ближайшее время — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия», — сказал Владимир Путин. Он также поручил «особо подумать» о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.