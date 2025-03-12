Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой

Герасимов сообщил, что за последние пять дней российские войска освободили 24 населенных пункта. ВС РФ освободили более 1,1 тыс. кв. км территории региона. Это 86% от территории, первоначально захваченной ВСУ. Кроме того, на отдельных участках границы российские войска вышли в Сумскую область.
Выслушав доклад главы Генштаба, президент поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника в Курской области. «Действительно, наша задача в ближайшее время — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия», — сказал Владимир Путин. Он также поручил «особо подумать» о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.