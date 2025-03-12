Путин в Курской области заслушал доклад Герасимова о поражении ВСУ. Главное

Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион. Президент России провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Также он заслушал доклад главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Главные заявления — в подборке «Ъ».