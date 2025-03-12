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Российские военные перешли через госграницу в Сумскую область

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар — РИА Новости. ВС РФ из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Источник: © РИА Новости

«В настоящее время операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Группировка вклинения вооруженных сил Украины изолирована. Идет ее планомерное уничтожение. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности», — доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения главой государства пункта управления курской группировкой.