Путин предложил создать зону безопасности вдоль границы России

Ранее Путин неоднократно отмечал необходимость создать линию безопасности на границе с Украиной. В июне 2023 года он заявил, что Россия может рассмотреть возможность организации санитарной зоны на Украине, если обстрелы российских территорий не прекратятся. Он подчеркнул, что такая зона должна находиться на расстоянии, с которого невозможно будет наносить удары по российской территории.