Родственникам погибших в СВО казаков передали награды на Кубани

В Краснодарском крае семьям казаков-добровольцев, отдавших жизни в зоне СВО, вручили заслуженные награды, как государственные, так и казачьи. Церемония прошла в штабе Кубанского казачьего войска с участием высокопоставленных лиц, включая руководителя краевого Следственного комитета Андрея Маслова, вице-губернатора Александра Власова, военного комиссара Алексея Чугункина и главу фонда «Защитники Отечества» Александра Старовойтова.
Александр Власов подчеркнул, что кубанские казаки в зоне СВО ежедневно проявляют героизм, а единство тыла и фронта неоценимо.
«Казаки Кубанского войска в зоне проведения специальной военной операции ежедневно подтверждают звание защитников Отечества. Тыл и фронт сплотились в едином порыве. Целыми семьями люди собирают и отвозят гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети и делают все возможное для бойцов. Все они для нас — герои. К большому сожалению, на передовой не обходится без потерь. Подвиги наших бойцов — это гордость всего казачества», — подчеркнул войсковой атаман Александр Власов.
На встрече обсудили меры поддержки для семей участников СВО, в частности, оказание помощи в бытовых и хозяйственных вопросах. Александр Власов и Алексей Чугункин передали родственникам ордена Мужества и орденские знаки «За веру, Кубань и Отечество» I степени.
На данный момент в СВО участвуют более 9,2 тыс. казаков Кубанского войска. Около 1,7 тыс. награждены государственными наградами, а более 1,2 тыс. — краевыми и казачьими.