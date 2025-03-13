Родственникам погибших в СВО казаков передали награды на Кубани

«Казаки Кубанского войска в зоне проведения специальной военной операции ежедневно подтверждают звание защитников Отечества. Тыл и фронт сплотились в едином порыве. Целыми семьями люди собирают и отвозят гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети и делают все возможное для бойцов. Все они для нас — герои. К большому сожалению, на передовой не обходится без потерь. Подвиги наших бойцов — это гордость всего казачества», — подчеркнул войсковой атаман Александр Власов.