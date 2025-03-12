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Герасимов назвал итоги операции «Поток» в Судже

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Операция российских военных по проходу по трубе газопровода в Суджу способствовала свертыванию обороны ВСУ и наступлению ВС РФ в Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Источник: РИА "Новости"

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

«Особо хочу отметить героические действия сводного штурмового подразделения, добровольческого отряда ветеранов, а также личного состава, которые входили в этот отряд штурмовой сводный, 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального назначения “Ахмат”. Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров и вышли в глубине боевых порядков группировки вооруженных сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», — сказал Герасимов.