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Минобороны заявило об уничтожении 14 украинских беспилотников

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 20.00 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять — над территорией Брянской области, пять — над территорией Ростовской области, три — над территорией Калужской области и один над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.