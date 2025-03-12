Минобороны заявило об уничтожении 14 украинских беспилотников

«С 20.00 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять — над территорией Брянской области, пять — над территорией Ростовской области, три — над территорией Калужской области и один над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.