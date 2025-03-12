МО РФ: ПВО сбило 14 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

Российские подразделения ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Об этом информирует пресс-служба российского Минобороны.
Речь идет о Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областях. Все дроны были уничтожены в течение полутора часов вечером в среду 12 марта.
«С 20.00 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в релизе ведомства.
При этом пять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, пять — над Ростовской, три — над Калужской и один — над Белгородской областью.
При этом губернатор Калужской области Владислав Шапша информировал, что при уничтожении беспилотников ВСУ над территорией региона люди не пострадали.
Накануне сообщалось, что, покидая Суджу, ВСУ засыпали город минами типа «Лепесток». В населенном пункте все еще находятся мирные граждане и для них подобные мины представляет серьезную угрозу.