Алаудинов: бойцы «Ахмата» попали в плен во время освобождения Курской области

«Есть те, которое попали в плен. Они [военнопленные] тоже, даст Бог, будут возвращены домой», — сказал командир «Ахмата» на видео, которое опубликовано в telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. Генерал-лейтенант не уточнил точное количество военнослужащих, находящихся в плену.