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Белый дом: Уолтц провел телефонные переговоры с российским коллегой

Советник Трампа по нацбезопасности провел переговоры с российской стороной по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц провел телефонные переговоры с представителем Российской Федерации в среду 12 марта. Предметом обсуждения были вопросы урегулирования украинского конфликта. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

«Сегодня советник по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту и заключить мирное соглашение», — сказала официальный представитель Белого дома Каролин Ливитт в эфире телеканала Fox News.

Накануне Ливитт заявила, что мир находится в нескольких шагах от мирного урегулирования украинского конфликта.

Тем временем политолог Баширов проанализировал, почему на самом деле переговоры в Джидде могли закончится гораздо страшнее для Украины, что грозило Зеленскому и какой будет реакция России на предложение перемирия.