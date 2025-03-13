Лекорню: 15 стран готовы дать Украине гарантии безопасности

Порядка 15 стран заявили о готовности внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины. Такой вывод озвучил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню после встречи глав генштабов ряда европейских стран.
«На данный момент порядка 15 государств показали заинтересованность в том, чтобы продолжать этот процесс», — сказал министр во время пресс-конференции глав оборонных ведомств.
Лекорню подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины не могут быть сведены лишь к присутствию западных военных на территории этой страны и указал на необходимость обсудить вопросы безопасности украинских АЭС, безопасности в Черном море и ряд других аспектов.
Трансляция пресс-конференции велась в аккаунте Минобороны Франции на YouTube.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что после прекращения огня на территории Украины можно рассмотреть и другие варианты обеспечения её безопасности, помимо отправки европейских войск.
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Зеленский хочет от США получить гарантии применения ядерного оружия против России.