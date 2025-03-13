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Герасимов: в Курской области взяли в плен 430 военных ВСУ

Российские военнослужащие продолжают разгром противника под Курском.

Начальник Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что в Курской области взяты в плен свыше 400 солдат ВСУ.

Он подчеркнул, что бойцы Вооружённых сил Украины понимают, в каком положении они оказались, и активно сдаются в плен.

«Украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться. Взято в плен 430 боевиков», — сказал Герасимов.

Кроме того, он отметил, что российские военнослужащие продолжают разгром противника под Курском.

«Задачи — завершить освобождение территорий региона с выходом на государственную границу Российской Федерации в кратчайшие сроки», — напомнил Герасимов.

Заявление прозвучало в ходе доклада президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Ранее Герасимов заявил, что за пять дней российские военные освободили 24 населённых пункта и 259 квадратных километров в Курской области.