В Судже нашли более 100 человек из списков пропавших без вести

«Важно, что 90% процентов тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90% у нас в списках без вести пропавших. То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть», — сказал Мезинов (цитата по «РИА Новости»).
9 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала документ, в котором, как она утверждала, содержатся данные о разыскиваемых жителях Курской области. В конце февраля на сайте правительства Курской области появился реестр с данными пропавших без вести жителей региона. Хинштейн говорил, что в систему внесено чуть более 1,9 тыс. пропавших без вести. С момента атаки на регион Российский Красный Крест (РКК) принял более 7 тыс. обращений о пропавших.
Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года. Вчера в сети появились кадры беспрепятственного перемещения российских военнослужащих по центральной площади города. Официально об освобождении Суджи не сообщалось, однако Минобороны подтверждало стремительное продвижение российских частей.