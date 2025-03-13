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Алаудинов: ВСУ ведут огонь по эвакуирующимся из Суджи мирным жителям

Командир «Ахмата» заявил, что ВСУ используют кассетные боеприпасы для атаки на беженцев из Суджи.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные ведут огонь по мирным жителям, эвакуирующимся из Суджи, при этом используются кассетные боеприпасы. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Сегодня заехали по населенным пунктам, задача была поставлена посмотреть, где находятся мирные жители, для того чтобы вывозить. И, получается, (ВСУ) “кассетами” кроют», — сказал военачальник РИА Новости.

Тем временем украинские солдаты пытаются укрыться в подвалах жилых домов в Судже во время зачистки, которую проводят ВС РФ.

Ранее сообщалось об операции по проходу по газовой трубе в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже, в которой принимали участие более 600 военнослужащих армии России.

Здесь на KP.RU военкор Коц рассказал, как ВСУ хотели выдать бегство из Суджи за организованный вывод войск.