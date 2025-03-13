Алаудинов: ВСУ ведут огонь по эвакуирующимся из Суджи мирным жителям

Украинские военные ведут огонь по мирным жителям, эвакуирующимся из Суджи, при этом используются кассетные боеприпасы. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«Сегодня заехали по населенным пунктам, задача была поставлена посмотреть, где находятся мирные жители, для того чтобы вывозить. И, получается, (ВСУ) “кассетами” кроют», — сказал военачальник РИА Новости.
Тем временем украинские солдаты пытаются укрыться в подвалах жилых домов в Судже во время зачистки, которую проводят ВС РФ.
Ранее сообщалось об операции по проходу по газовой трубе в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже, в которой принимали участие более 600 военнослужащих армии России.
Здесь на KP.RU военкор Коц рассказал, как ВСУ хотели выдать бегство из Суджи за организованный вывод войск.