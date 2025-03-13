Мезинов: В Судже найдены около 100 человек из числа пропавших без вести

Более сотни человек, внесенных в списки пропавших без вести, найдены в Судже и окрестных селах. Об этом информировал помощник главы МЧС Юрий Мезинов.
«Важно, что 90 процентов тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90 процентов у нас в списках без вести пропавших. То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — сказал Мезинов РИА Новости.
В то же время командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские военные ведут огонь по мирным жителям, эвакуирующимся из Суджи, при этом используются кассетные боеприпасы.
Напомним, на Советской площади в центре города Суджи Курской области в среду был поднят российский флаг.