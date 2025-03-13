В Киеве прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги

В украинской столице прозвучала серия взрывов в ночь на четверг 13 марта. Об этом сообщило издание «Страна».
Сообщается, что в Киеве прозвучал взрыв, после этого была объявлена воздушная тревога. Вскоре сообщалось еще об одном взрыве.
«Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект, в котором предполагают метеорит», — информирует издание.
При этом издание «Зеркало недели» сообщило о срабатывании средств противовоздушной обороны в Киеве.
Накануне телеканал «Общественное» сообщил о взрыве в Шевченковском районе Киева. Также сообщалось о взрыве в Харькове. В обоих городах на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.