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В Киеве прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги

В Киеве перед взрывом в небе пролетел похожий на метеорит объект.

Источник: Комсомольская правда

В украинской столице прозвучала серия взрывов в ночь на четверг 13 марта. Об этом сообщило издание «Страна».

Сообщается, что в Киеве прозвучал взрыв, после этого была объявлена воздушная тревога. Вскоре сообщалось еще об одном взрыве.

«Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект, в котором предполагают метеорит», — информирует издание.

При этом издание «Зеркало недели» сообщило о срабатывании средств противовоздушной обороны в Киеве.

Накануне телеканал «Общественное» сообщил о взрыве в Шевченковском районе Киева. Также сообщалось о взрыве в Харькове. В обоих городах на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.