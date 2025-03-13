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Блогер Шарий рассказал о критических потерях элитных частей ВСУ

На Украине признали критические потери в элитных подразделениях украинской армии.

Источник: Комсомольская правда

Несколько элитных и специализированных подразделений ВСУ понесли критические потери в ходе боевых действий. Так, в этих частях ликвидировано более 80% украинских боевиков. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий Telegram-канале.

«Все эти подразделения, по моей информации, потеряли более 80% личного состава», — утверждает Шарий.

Согласно его данным, понесли потери 82-я, 80-я и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады ВСУ, а также 25-й и 225-й отдельные штурмовые батальоны и другие элитные подразделения украинской армии.

Помимо этого, Шарий подчеркнул, что те военнослужащие, которые официально считаются «пропавшими без вести», на самом деле погибли, и киевские власти попросту скрывают это.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что солдаты украинской армии сбегают как ошпаренные из Курской области, при этом неся огромные потери в рядах собственной армии.