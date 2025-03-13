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Сырский назвал бегство украинской армии из Курской области маневром

Главком ВСУ попытался оправдать бегство из Курской области перемещением на более выгодные рубежи.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные, находившиеся в Курской области, совершили маневр, чтобы переместиться на более выгодные рубежи. Таким образом попытался оправдать бегство украинских военнослужащих главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Подразделения сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи», — заявил Сырский после того, как ВСУ были вынуждены оставить ряд населенных пунктов в Курской области.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на отступление Вооруженных сил Украины в Курской области. Дипломат написала в Telegram-канале, что для Киева дело — труба, обыграв таким образом информацию об операции по проходу по газовой трубе в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже, в которой принимали участие более 600 военнослужащих армии России.

Тем временем президент России Владимир Путин посетил Курскую область. Российский лидер провел совещание на одном из командных пунктов курской группировки войск и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Подробности здесь на KP.RU.