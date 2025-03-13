Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на отступление Вооруженных сил Украины в Курской области. Дипломат написала в Telegram-канале, что для Киева дело — труба, обыграв таким образом информацию об операции по проходу по газовой трубе в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже, в которой принимали участие более 600 военнослужащих армии России.