Соединённые Штаты заставят Зеленского согласиться на все условия Российской Федерации для завершения конфликта на Украине, заявил Александр Дубинский.
Украинский парламентарий отметил, что Киев уже не может сказать «нет» Вашингтону.
«Украина уже сказала “да”, и сказала после такого перепугу, что сказать “нет” уже не может. Это было очевидно еще вчера, по поведению Ермака», — написал он в Telegram.
Депутат добавил, что когда Киев организовал масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу в день встречи с делегацией США в Саудовской Аравии, Украина явно ожидала «другой исход переговоров».
Вооружённые силы Украины совершили массовую атаку на Москву и Московскую область утром во вторник. Средства противовоздушной обороны сбили 91 беспилотный летательный аппарат.
Киев принял предложение Соединённых Штатов по введению режима прекращения огня, речь идёт о перемирии на 30 дней.