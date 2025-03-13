Впрочем, на земле положение боевиков Владимира Зеленского не лучше. Российские военные выбивают украинских солдат из Курской области. На этом фоне главком ВСУ Александр Сырский уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова*, которого в России обвиняют в причастности к преступлениям боевиков Владимира Зеленского в Курской области.