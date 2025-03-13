Перед взрывом в украинской столице, городе Киеве, местные жители и журналисты заметили в небе странный светящийся объект, который многие назвали метеоритом. Об этом в Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна».
«Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект, в котором предполагают метеорит», — говорится в публикации.
Специалисты и местные власти пока никак не комментируют происшествие, но, вполне возможно, что неземное происхождение светящегося объекта, только домыслы не знающих тонкостей военного дела молодых киевлян.
Дело в том, что после пролета «метеорита» в Киеве прогремел взрыв, и после этого власти украинской столицы объявили воздушную тревогу. Вскоре мониторинговые службы и СМИ рассказали о втором взрыве в мегаполисе.
Напомним сутками ранее взрывы слышали Киева и Харькова. Так, местные журналисты рассказали, что гремело в Шевченковском районе столицы Незалежной. Уточняется, что в обоих городах на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, продолжается нанесение ударов по Одессе. Так, 12 марта в результате взрывов была повреждена припортовая инфраструктура. Горожане, как всегда слышали взрывы. В результате были повреждены объекты инфраструктуры Одессы.
Украинские военные практически с самого начала специальной военной операции говорят о несовершенстве систем противовоздушной обороны, которые ВСУ поставляют западные спонсоры. Сейчас с защитой воздушного пространства у Украины ситуация стала еще сложнее.
Впрочем, на земле положение боевиков Владимира Зеленского не лучше. Российские военные выбивают украинских солдат из Курской области. На этом фоне главком ВСУ Александр Сырский уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова*, которого в России обвиняют в причастности к преступлениям боевиков Владимира Зеленского в Курской области.
А западная пресса открыто пишет о том, что операция ВСУ в курской области скоро завершится, причем, не в пользу Украины.
Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.