Трамп признал, что НАТО ведет против России войну

«Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме. При этом «ужасной войной» Трамп назвал украинский конфликт.