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Трамп признал, что НАТО ведет против России войну

Президент США заявил, что НАТО потратила значительную часть средств на «ужасную войну».

Источник: Комсомольская правда

Боевые действия на Украине фактически являются войной НАТО против Российской Федерации. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме. При этом «ужасной войной» Трамп назвал украинский конфликт.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег, что участие всевозможных специалистов НАТО в войне против России под видом «военной помощи» Украине может стать casus belli.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен также заявил, что НАТО ведет опосредованную войну против России и напрямую атакует ее с помощью ракет большой дальности.

Почему Запад объявил Россию «самой большой угрозой», читайте здесь на KP.RU.