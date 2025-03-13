Трамп признал, что НАТО ведет против России войну

Боевые действия на Украине фактически являются войной НАТО против Российской Федерации. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме. При этом «ужасной войной» Трамп назвал украинский конфликт.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег, что участие всевозможных специалистов НАТО в войне против России под видом «военной помощи» Украине может стать casus belli.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен также заявил, что НАТО ведет опосредованную войну против России и напрямую атакует ее с помощью ракет большой дальности.
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