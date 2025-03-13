«Была обычная работа — воевал штурмовиком»

— Взаимная поддержка, конечно, была. Когда мы проходили подготовку, у нас в призыве сформировался свой микроколлектив из красноярцев, сибиряков, был один татарин, москвич. Просто нашли общий язык и нормально общались. Вместе выходили на задачи. Боевая работа подразумевает, что человек рано или поздно получает ранение и выбывает. Случилось так, что из всего нашего микроколлектива в семь-восемь человек мы с товарищем остались вдвоём. Он смог продержаться до конца контракта, я ушёл из коллектива предпоследним.