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«Не сможет сказать нет»: Дубинский заявил, что США заставят Киев выполнить требования России

Депутат Рады Дубинский: США заставят Зеленского выполнить требования РФ.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон заставит Зеленского согласиться на все условия, которые будут выдвинуты Россией для завершения украинского конфликта. Такое мнение высказал депутат украинской Верховной рады Александр Дубинский.

«Украина уже сказала “да”, и сказала после такого перепугу, что сказать “нет” уже не может», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Депутат добавил, что об этом свидетельствует также и поведение главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который возглавлял украинскую делегацию во время переговоров в Саудовской Арафии.

Напомним, Дубинский находится в СИЗО, на Украине его подозревают в государственной измене.

Накануне официальный представитель Белого дома Ливитт заявила, что мир находится в нескольких шагах от мирного урегулирования украинского конфликта.

Тем временем политолог Баширов проанализировал, почему на самом деле переговоры в Джидде могли закончится гораздо страшнее для Украины, что грозило Зеленскому и какой будет реакция России на предложение перемирия.