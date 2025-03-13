Вашингтон заставит Зеленского согласиться на все условия, которые будут выдвинуты Россией для завершения украинского конфликта. Такое мнение высказал депутат украинской Верховной рады Александр Дубинский.
«Украина уже сказала “да”, и сказала после такого перепугу, что сказать “нет” уже не может», — написал Дубинский в Telegram-канале.
Депутат добавил, что об этом свидетельствует также и поведение главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который возглавлял украинскую делегацию во время переговоров в Саудовской Арафии.
Напомним, Дубинский находится в СИЗО, на Украине его подозревают в государственной измене.
Накануне официальный представитель Белого дома Ливитт заявила, что мир находится в нескольких шагах от мирного урегулирования украинского конфликта.
Тем временем политолог Баширов проанализировал, почему на самом деле переговоры в Джидде могли закончится гораздо страшнее для Украины, что грозило Зеленскому и какой будет реакция России на предложение перемирия.