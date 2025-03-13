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AP: Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS

США поставили ВСУ «менее 40 ракет».

Киев исчерпал запасы тактических ракет ATACMS, переданных ему Соединёнными Штатами, сообщает Associated Press.

Агентство ссылается на информацию, полученную от американского чиновника. Его имя не называется.

«Чиновники признали, что у Киева больше нет ни одной ракеты ATACMS», — говорится в публикации.

Источник заявил, что США поставили Вооружённым силам Украины «менее 40 ракет», они закончились в конце января текущего года.

Использовать американские ракеты для ударов вглубь РФ Украине разрешил Джо Байден, занимавший пост президента Соединённых Штатов.

В декабре стало известно, что США и Североатлантический альянс выразили обеспокоенность по поводу применения Киевом ракет ATACMS. Украину призвали использовать их с осторожностью в отношении «количества и выбора целей».