AP: Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS

Киев исчерпал запасы тактических ракет ATACMS, переданных ему Соединёнными Штатами, сообщает Associated Press.
Агентство ссылается на информацию, полученную от американского чиновника. Его имя не называется.
«Чиновники признали, что у Киева больше нет ни одной ракеты ATACMS», — говорится в публикации.
Источник заявил, что США поставили Вооружённым силам Украины «менее 40 ракет», они закончились в конце января текущего года.
Использовать американские ракеты для ударов вглубь РФ Украине разрешил Джо Байден, занимавший пост президента Соединённых Штатов.
В декабре стало известно, что США и Североатлантический альянс выразили обеспокоенность по поводу применения Киевом ракет ATACMS. Украину призвали использовать их с осторожностью в отношении «количества и выбора целей».