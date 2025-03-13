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Группировка «Запад» за сутки уничтожила 22 пункта управления БПЛА

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Группировка войск «Запад» в ходе специальной военной операции уничтожила за сутки в зоне ответственности 22 пункта управления беспилотниками. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«За сутки потери противника составили до 230 военнослужащих, 3 пикапа, 2 орудия полевой артиллерии, 5 минометных расчетов, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, уничтожены 22 пункта управления беспилотниками, 4 станции спутниковой связи “Старлинк” и 3 полевых склада боеприпасов ВСУ», — сказал он.

По его словам, подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение. Продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ в районах Новое, Дробышево, Редкодуб, Бугаевки. Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.