Группировка «Запад» за сутки уничтожила 22 пункта управления БПЛА

«За сутки потери противника составили до 230 военнослужащих, 3 пикапа, 2 орудия полевой артиллерии, 5 минометных расчетов, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, уничтожены 22 пункта управления беспилотниками, 4 станции спутниковой связи “Старлинк” и 3 полевых склада боеприпасов ВСУ», — сказал он.
По его словам, подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение. Продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ в районах Новое, Дробышево, Редкодуб, Бугаевки. Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.