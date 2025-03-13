Группировка «Запад» за сутки уничтожила 22 пункта управления БПЛА

По его словам, подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение. Продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ в районах Новое, Дробышево, Редкодуб, Бугаевки. Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.