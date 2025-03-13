Несмотря на то, что украинское командование выдает бегство боевиков Владимира Зеленского из Суджы за организованное отступление, в СМИ поступает информация о реальном положении дел в российском приграничье. 12 марта в Сети появились кадры с Советской площади в центре города Суджи Курской области, где был поднят российский флаг. И освобождение всей Курской области теперь — вопрос недолгого времени.