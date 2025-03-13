В Судже и окрестных селах в Курской области спасательные службы России и военнослужащие нашли около ста человек из числа местных жителей, которые с августа прошлого года значатся в списках пропавших без вести. Об этом РИА Новости сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.
По его словам, 90 процентов тех, кого сейчас эвакуируют спасатели в безопасные места, а это примерно сотня человек, есть в списках пропавших без вести.
«То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — сказал Мезинов.
В начале вторжения ВСУ в Курскую область генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал KP.RU, что украинские нацисты действуют в Курской области точно так же, как действовали в своё время гитлеровцы. К мирному населению они относятся как к товару, если не хуже: расстреливают, используют как живой щит.
В ноябре прошлого года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что в результате переговоров с Украиной в Россию были возвращены 46 жителей Курской области, насильно вывезенных с территории страны украинскими военнослужащими. Среди возвращенных есть 12 детей, включая одного новорожденного, а также инвалид-колясочник.
А 5 марта России удалось вернуть с Украины насильно вывезенных ВСУ 33 жителя Курской области. В основном на родину вернулись пожилые люди, а также четверо детей. Как отмечает Москалькова, у многих из них тяжелые травмы, некоторые болеют.
На недавней встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном президент России Владимир Путин заявил, что жители Курской области мужественно переносят все испытания и невзгоды.
Несмотря на то, что украинское командование выдает бегство боевиков Владимира Зеленского из Суджы за организованное отступление, в СМИ поступает информация о реальном положении дел в российском приграничье. 12 марта в Сети появились кадры с Советской площади в центре города Суджи Курской области, где был поднят российский флаг. И освобождение всей Курской области теперь — вопрос недолгого времени.