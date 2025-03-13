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АР: Украина израсходовала все ракеты ATACMS

В США признали, что Киев израсходовал все поставленные ему ракеты ATACMS.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ израсходовали все поставленные западными партнерами американские тактические ракеты ATACMS. Об этом информирует агентство АР, ссылаясь на американского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

«У Киева больше нет ни одной ракеты ATACMS», — сказано в публикации.

По словам источника, Киев получил от США не более 40 ракет, которые были израсходованы уже к концу января.

Напомним, первое применение ATACMS по России подтверждено в 2024 году. В ночь на 19 ноября в 3.25 противником был нанесен удар по объекту на территории РФ.

Ранее сообщалось, что ракеты ATACMS, которыми ВСУ наносили удары по Курской области, скорее всего, были произведены в 90-х годах прошлого века и пережили не меньше двух модификаций для продления «срока годности».

Также сообщалось, что дальнобойные американские ракеты ATACMS запускались по российской территории с постоянно перемещающейся установки РСЗО HIMARS производства США.