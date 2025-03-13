Артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили немецкую гаубицу PzH 2000

«Военнослужащие 2-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск на северском направлении специальной военной операции (СВО) уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку PzH 2000, поставленную вооруженным силам Украины из Германии», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, разведчики обнаружили немецкую самоходку, выследив ее месторасположение с помощью разведывательного БПЛА. Точный удар по орудию противника был нанесен с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцент».