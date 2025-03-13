Десантники уничтожили боевую бронемашину ВСУ в курском приграничье

По данным военного ведомства, получив координаты цели, десантники собрали беспилотник и скрытно осуществили его взлет с заранее подготовленной позиции. Конструкция БПЛА в виде самолета позволяет развить большую скорость и улететь с более мощной полезной нагрузкой на большее расстояние. Определив цель, оператор навел на нее беспилотник, программное обеспечение осуществило захват цели и, несмотря на противодействие вражеских средств радиоэлектронной борьбы, «Молния-2» успешно его преодолела, догнала и уничтожила украинскую бронемашину западного производства.