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Десантники уничтожили боевую бронемашину ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Десантники с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Молния-2» уничтожили боевую бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты БПЛА “Молния-2” артиллерийского соединения ВДВ поразили и уничтожили боевую бронированную машину ВСУ в Суджанском районе Курской области», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, получив координаты цели, десантники собрали беспилотник и скрытно осуществили его взлет с заранее подготовленной позиции. Конструкция БПЛА в виде самолета позволяет развить большую скорость и улететь с более мощной полезной нагрузкой на большее расстояние. Определив цель, оператор навел на нее беспилотник, программное обеспечение осуществило захват цели и, несмотря на противодействие вражеских средств радиоэлектронной борьбы, «Молния-2» успешно его преодолела, догнала и уничтожила украинскую бронемашину западного производства.