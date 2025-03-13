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Беженка Лариса: украинские волонтеры вывозили раненых за 30 тысяч гривен

Беженцы из Курахова рассказали о вывозе раненых украинскими волонтерами только за деньги.

Источник: Комсомольская правда

Беженцы из Курахово рассказали, как украинские волонтеры вывозили раненых жителей из зоны боевых действий в ДНР за 30 тысяч гривен (примерно 700 долларов). Об этом беженцы сообщили в разговоре с РИА Новости.

«Когда соседку ранило, мы стали больше бояться и вообще перестали выходить. И мы ей вызвали волонтеров, ее вывезли волонтеры — вывезли ее платно», — пояснила жительница Лариса.

Сын женщины подтвердил эту информацию и сообщил, что за вывоз раненых с территории населенного пункта стоил 30 тысяч гривен.

Жители также рассказали, что их семья, как и многие соседи, планировала пережить активные боевые действия, заранее подготовившись: жители не покидали свои дома, а точнее подвалы, где заранее были запасены вода и продукты.

6 января 2025 года Курахово, ключевой укрепленный район ВСУ на Донбассе, был освобожден.