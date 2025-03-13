Песков: РФ работает с продуманными вариантами урегулирования на Украине

Российская Федерация работает с «продуманными» версиями того, как осуществлять процесс урегулирования конфликта на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы работаем с более продуманными вариантами», — сказал он.
Заявление прозвучало в комментарии Пескова для американского издания The Washington Post. Он прокомментировал утверждение, согласно которому РФ якобы намерена «ослабить» позиции Соединённых Штатов на переговорах, касающихся Украины.
В материалах WP утверждается, что об этом якобы говорится в документе, который оказался в распоряжении европейской разведки. Согласно публикации, в документе также сказано, что РФ якобы намерена урегулировать конфликт «не ранее следующего года», а также якобы планирует обострить отношения Вашингтона с другими государствами.
Данный документ якобы подготовлен для Кремля. Песков подчеркнул, что Кремль «не знал о подобных рекомендациях», а также назвал их «крайне противоречивыми».
Ранее стало известно, что украинская сторона согласилась на предложение Соединённых Штатов о прекращении огня на 30 дней.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что результатом урегулирования украинского конфликта должен стать долгосрочный мир.