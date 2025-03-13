Песков: РФ работает с продуманными вариантами урегулирования на Украине

В материалах WP утверждается, что об этом якобы говорится в документе, который оказался в распоряжении европейской разведки. Согласно публикации, в документе также сказано, что РФ якобы намерена урегулировать конфликт «не ранее следующего года», а также якобы планирует обострить отношения Вашингтона с другими государствами.