В Киеве же еще до переговоров в Джидде предупреждали, что Украина в условиях вооруженного конфликта не согласится на перемирие с Россией на суше. Советник главы офиса нелегитимного президента страны Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что киевский режим готов прекратить огонь и достигнуть перемирия в воздушном пространстве, отказавшись от использования беспилотников, ракет и баллистических снарядов. Но Украина не согласна на приостановку боевых действий на суше.