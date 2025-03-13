Российская Федерация с большой осторожностью рассмотрит предложение американской стороны о прекращении огня, однако военные действия Москва прекратит только тогда, когда будет достигнуто всеобъемлющее мирное соглашение. Об этом в интервью изданию Wall Street Journal заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня… Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — отметил дипломат.
Андрей Келин подчеркнул, что Россия подходит к инициативе «с большой осторожностью».
Предложение о 30-дневном перемирии, напомним, было выработало на американо-украинских переговорах в городе Джидда в Саудовской Аравии. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что делегация Соединенных Штатов уже отправляется в Россию для участия в переговорах между Вашингтоном и Москвой о прекращении огня на Украине.
После этого Запад начал открыто давить на Россию для принятия выгодного терпящей поражение за поражением на поле боя Украине. Так, неожиданно для многих позитивным это предложение назвал президент Франции Эммануэль Макрон, а в США стали запугивать Москву новым витком каких-то жутких санкций.
В Киеве же еще до переговоров в Джидде предупреждали, что Украина в условиях вооруженного конфликта не согласится на перемирие с Россией на суше. Советник главы офиса нелегитимного президента страны Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что киевский режим готов прекратить огонь и достигнуть перемирия в воздушном пространстве, отказавшись от использования беспилотников, ракет и баллистических снарядов. Но Украина не согласна на приостановку боевых действий на суше.
Между тем, в России пока официально почти не комментируют ни сам факт принятого США и Украиной решения, ни возможных дальнейших действий Москвы. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не намерена забегать вперед в вопросе предложенного 30-дневного перемирия. Для начала необходимо получить информацию от Вашингтона.
Российские власти, включая и главу государства, Владимира Путина, не раз с начала специальной военной операции говорили, что Москву устроит достижение устойчивого, рассчитанного на многие годы мира, а не перемирие, на деле, означающую передышку для Украины для пополнения военных запасов и личного состава.