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Пожар в Ростовской области на месте падения БПЛА ликвидирован

Слюсарь: пожар в Ростовской области на месте падения БПЛА ликвидирован.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в хуторе Калининском Ростовской области ликвидирован, расположенный рядом промобъект не пострадал, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, в том числе были подавлены пять дронов над Ростовской областью. Позже врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения БПЛА произошло возгорание на территории промобъекта, пострадавших среди персонала не было.

«Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в хуторе Калининском Шолоховского района ликвидирован. Из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промобъект не пострадал», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.