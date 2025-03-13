Слюсарь: Ландшафтный пожар на месте падения беспилотника ликвидирован

Горение сухой травы, возникшее после падения беспилотного аппарата в Ростовской области, ликвидировано. При этом не пострадали люди, также не были повреждены наземные объекты. Об этом информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в х. Калининском Шолоховского района ликвидирован. Из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промобъект не пострадал», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале чиновника.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Речь идет о Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областях. Все дроны были уничтожены в течение полутора часов вечером в среду 12 марта.
Тем временем россиянам запретили сбивать дроны подручными средствами, так как это может быть опасно.