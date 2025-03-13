В Ростовской области отразили атаку пяти украинских беспилотников

«Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта, — написал глава региона. — Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет».