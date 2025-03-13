Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области отразили атаку пяти украинских беспилотников

Поздно вечером 12 марта в Ростовской области отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По данным Минобороны России, 12 марта, С 20.00 до 22.30, дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Дона пять украинских БПЛА.

Источник: Коммерсантъ

«Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта, — написал глава региона. — Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет».

13 марта в 05.52 Юрий Слюсарь сообщил, что ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в х. Калининском ликвидирован. «Из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промобъект не пострадал», — резюмировал врио губернатора.