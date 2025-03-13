За ночь сбили 77 беспилотников над шестью регионами России

Средства противовоздушной обороны в ночь на 13 марта уничтожили 77 украинских беспилотников над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны. 30 дронов сбили над Брянской областью, 25 над Калужской, по шесть беспилотников уничтожили над Курской и Воронежской областями, а также по пять дронов уничтожили над Ростовской и Белгородской областями.