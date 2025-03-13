За ночь сбили 77 беспилотников над шестью регионами России

При падении дрона в Дзержинском районе Калужской области загорелось техническое здание промышленного предприятия, один сотрудник получил ранение легкой степени тяжести, передавал губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в Хвастовичском районе из-за падения беспилотника повреждения получила вышка связи и линия электроснабжения.
В Ростовской области на месте падения беспилотника в хуторе Калининском произошло возгорание на территории промобъекта, сообщал глава региона Юрий Слюсарь. Ландшафтный пожар на месте падения беспилотника потушили спустя несколько часов. Расположенный вблизи промышленный объект из-за горения сухой травы не пострадал.
В Воронежской области беспилотник повредил один из объектов инфраструктуры, после чего произошел пожар. Он был оперативно потушен. Пострадавших нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз о пострадавших и разрушениях не сообщал. Глава Беллгородской области пока не комментировал ночную атаку.
В ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожены над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали.