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За ночь сбили 77 беспилотников над шестью регионами России

Средства противовоздушной обороны в ночь на 13 марта уничтожили 77 украинских беспилотников над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны. 30 дронов сбили над Брянской областью, 25 над Калужской, по шесть беспилотников уничтожили над Курской и Воронежской областями, а также по пять дронов уничтожили над Ростовской и Белгородской областями.

Источник: РИА "Новости"

При падении дрона в Дзержинском районе Калужской области загорелось техническое здание промышленного предприятия, один сотрудник получил ранение легкой степени тяжести, передавал губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в Хвастовичском районе из-за падения беспилотника повреждения получила вышка связи и линия электроснабжения.

В Ростовской области на месте падения беспилотника в хуторе Калининском произошло возгорание на территории промобъекта, сообщал глава региона Юрий Слюсарь. Ландшафтный пожар на месте падения беспилотника потушили спустя несколько часов. Расположенный вблизи промышленный объект из-за горения сухой травы не пострадал.

В Воронежской области беспилотник повредил один из объектов инфраструктуры, после чего произошел пожар. Он был оперативно потушен. Пострадавших нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз о пострадавших и разрушениях не сообщал. Глава Беллгородской области пока не комментировал ночную атаку.

В ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожены над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали.