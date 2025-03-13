116 жителей Первомайского района Ростова получат выплаты после атаки БПЛА

Кроме того, в администрацию города поступило еще 12 заявлений на получение материальной помощи.
Скрябин отметил, что выплаты после атаки БПЛА на Первомайский район Ростова получили 88 человек на общую сумму 1,32 млн рублей. Из 113 квартиры остекление произвели в 111.
«В оставшихся двух квартирах работы будут выполнены сразу после того, как собственники предоставят доступ к ним. Поручил главе Первомайского района взаимодействовать с собственниками, чтобы в этих квартирах также было выполнено остекление», — сообщил Скрябин.
Напомним, 8 февраля 2025 года после атаки БПЛА повреждения получили 14 многоквартирных домов Первомайского района.