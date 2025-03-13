Песков: операция по освобождению Курской области вошла в завершающую стадию

Путин посетил один из командных пунктов в Курской области накануне, вечером 12 марта. Он поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в регионе и обеспечить зону безопасности. Глава государства попросил передать слова благодарности всем военнослужащим, участвующим в курской операции, и заявил о террористическом характере действий ВСУ и иностранных наемников. Начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов доложил, что украинская группировка в Курской области изолирована, «идет ее планомерное уничтожение».